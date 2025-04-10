Apr 10, 2025 11:18 AMClock
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النائب حسن فضل الله: ننفي جملة وتفصيلاً الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت وندعو القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الأكاذيب

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