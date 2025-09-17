12:28 PMClock
النائب حسن فضل الله: نريد ادراج كلفة اعادة إعمار منازل الجنوبيين ضمن الموازنة العامة والأموال متوافرة إذا تمّ ضرب الفساد الذي عاد يستشري في بعض الوزارات

