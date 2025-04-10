Apr 10, 2025 11:10 AMClock
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النائب حسن فضل الله خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب: الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها الإلتزام بما جاء في بيانها الوزاري

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