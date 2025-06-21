Jun 21, 2025 10:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب جورج عقيص للـLBCI: برنامج العهد والحكومة يتحدث عن استعادة الدولة لقرار السلم والحرب واليوم حان وقت البرهنة على أنه لا يوجد فريق يقرّر منفردًا الدخول في الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o