Jun 30, 2025 10:52 AMClock
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النائب جورج عقيص: الخطوات التصعيدية على عدم ادراج قانون الانتخاب وخطوة الانسحاب من الجلسة واردة والهدف الاساسي اقرار القانون وتوضيح للرأي العام ان هناك أكثرية مع هذا القانون ولكن رئاسة المجلس تعرقل

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