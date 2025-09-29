Sep 29, 2025 1:18 PMClock
النائب جورج عدوان: هناك خطر على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي فاشلون

