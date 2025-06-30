Jun 30, 2025 11:00 AMClock
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النائب جورج عدوان: موضوع قانون الانتخاب "قصّة مبدأ وما في لبناني بزعتر ولبناني بزيت" ويحق لكل اللبنانيين اختيار نوابهم الـ 128

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