النائب جورج عدوان قبيل الجلسة النيابية: هناك محاولة لتأجيل الانتخابات وسنطلق موقفًا جديًا مطالبين من النواب الرافضين لتأجيلها بالتضامن الوثيق للوقوف في وجه من يريد تعطيل الانتخابات وتأجيلها

