Jul 16, 2025 1:34 PMClock
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النائب جورج عدوان: جدّدنا الثقة بالحكومة على أساس جواب رئيس الحكومة وسلام قال إنّ حصر السلاح مبتوت والحكومة ستقدم عليه

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