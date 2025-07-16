Jul 16, 2025 1:12 PMClock
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النائب جورج عدوان: الحكومة تبذل كل ما بوسعها للقيام بالافضل في هذه الظروف وبغض النظر عن الاشكالات نؤيّد أن تُطرح الثقة بالحكومة لكي نجددها بها

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