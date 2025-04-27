رعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط لقاء نظمه اتحاد بلديات الشوف السويجاني حول آلية تشغيل مشروع "سوق الجبل"، وفتح باب الاستثمار أمام التجار والمزارعين والمنتجين، وذلك في موقع السوق في الكحلونية، وحضره الى النائب جنبلاط، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، كريم حمادة ممثلا النائب مروان حمادة، مستشار النائب جنبلاط الاستاذ حسام حرب، ورؤساء بلديات ومخاتير، إلى عدد من ممثلي الهيئات الرسمية والمؤسسات الدولية والجهات المانحةGIZ UNDP ACTED-Ambero، وشخصيات روحية وفاعليات اجتماعية وزراعية واقتصادية، وممثلو جمعيات وتعاونيات.

النشيد الوطني استهلالاً، وألقت المهندسة رشا شوي كلمة التقديم، مؤكدةً "الدور الذي سيلعبه سوق الجبل في التنمية الزراعية والسياحية والبيئية".

ثم قدمت مسؤولة مكتب التنمية هبة ابو كروم قانصو عرضاً، شرحت فيه "الاستراتيجيات والمشاريع التي تمّ العمل عليها في الاتحاد، بما فيها مشروع سوق الجبل".

ابو كروم

بعد ذلك، تحدّث رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى ابو كروم عن المسار الذي مرّ فيه مشروع سوق الجبل، انطلاقا من "فكرة على الورق تعاونت على دعمها وتطويرها جهات عدة كمحمية أرز الشوف وجمعية غرين اورينت وغيرها، الى واقع ملموس بتعاون برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وبتمويل من البنك الألماني للتنمية KFW".

وتابع: "مرحلة تشغيل السوق على مبدأ الاستثمار الحر تحت إدارة الاتحاد، مع فتح باب الإستثمار للراغبين من تجار الجملة والمزارعين والمنتجين"، شاكراً فريق عمل الإتحاد وكل الجمعيات المحلية والدولية التي رافقت مسيرة عمله في رئاسة الاتحاد.

وقدم ابو كروم بإسم الإتحاد درعاً تكريمية للنائب جنبلاط كعربون وفاء وشكر.

وختاماً، تم زرع أرزة في الموقع، قبل القيام بجولة في أرجاء المبنى.