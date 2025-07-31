أعلنت رئيسة لجنة “مهرجانات الأرز الدولية” النائبة ستريدا جعجع أن إصرارها على “تخصيص ليلة من ليالي مهرجانات الأرز الدولية هذا العام لجيل الشباب ليلة Black Coffee، لأن هذا الجيل هو نبض لبنان الحقيقي، وأحد أهم ركائز تجذر مجتمعنا في أرضه وضمانة نهوض وطننا من جديد، بعد كل ما مر به من انهيارات وانفجارات وأزمات وحروب”.

وقالت جعجع في بيان: “من هذا الإيمان الراسخ بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة، نشأت فكرة تنظيم أمسية استثنائية تخاطب لغة الشباب، وتعانق تطلعاتهم، وتتيح لهم مساحة تعبير حية، فكانت ليلة Black Coffee، بما تحمله من رمزية وتجديد وتجربة فريدة غير مسبوقة”.

وأضافت: “لبنان لا يمكن أن يعود إلى الحياة ما لم يحتضن شبابه، وما لم يقدم لهم المنصات التي تعكس هويتهم الحديثة وتواكب انفتاحهم على العالم. فجيل شبابنا اليوم لم يعد يرضى بأن يكون مجرد متلق للحدث ويعيش على الهامش في لبنان، بل يطالب بأن يكون صانعا للمستقبل، شريكا في صوغ ملامحه، وفاعلا في تشكيل ماهيته. وهكذا، أتت هذه الليلة لتكون تجسيدا حيا لتلك الرؤية، وصرخة أمل تنبع من قلب أرز الرب الدهري، ومن جانب أرزة علمنا اللبناني، ليعاد ترسيخ لبنان كمنارة للفن والحرية والانفتاح والحداثة”.

وتابعت: “ليلة Black Coffee ليست أبدا مجرد سهرة موسيقية عابرة، بل حملت معها رسالة واضحة أرادت لجنة المهرجانات إيصالها إلى كل بيت في لبنان وإلى كل شاب وشابة على هذه الأرض: أنتم لستم على الهامش، أنتم في القلب، في العمق، في أساس البناء الجديد لهذا الوطن. فكما احتضنت الأرزات على مر العصور رمزية الفولكلور والصمود والعراقة اللبنانية، ها هي اليوم تحتضن إيقاع الشباب، وتمنحهم المساحة ليقولوا كلمتهم ويرسموا مشهدهم الخاص”.

كما لفت البيان الى أن “هذه الليلة شكلت نقلة نوعية على مستوى الشكل والمضمون، إذ تحول موقع المهرجان من مسرح كلاسيكي إلى مساحة مفتوحة بالكامل (Open Air Venue) صممت بعناية لتقدم تجربة سمعية وبصرية غامرة، تتماهى مع الطابع العالمي لأشهر المهرجانات المتخصصة في هذا النمط الموسيقي، مع الحفاظ على خصوصية الموقع اللبناني المتجذر بين أرز الرب، وبتناغم تام مع البيئة الطبيعية المحيطة”.

وذكر أن الليلة “تخللها “Laser Show” مذهل أضاء سماء الأرز، حيث تمايلت أشعة الlaser beams وأمواج الlaser waves في لوحة بصرية ساحرة. وقد امتد هذا العرض الاستثنائي من العاشرة ليلا وحتى الاولى بعد منتصف الليل. كما رسمت خطوط الLaser على جبل المكمل المطل على مكان المهرجان وبالتناغم مع الموسيقى وبشكل متتال: خريطة لبنان، العلم اللبناني، شعار مهرجانات الأرز الدولية، 10452، أرزة العلم اللبناني وكلمة “Lebanon”.

وأوضح البيان أنه “من الناحية التقنية، مثلت هذه الليلة قمة الابتكار والإبداع، إذ جرى إعداد بنية صوتية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في حفلات الموسيقى الإلكترونية. وتمت تغطية الموقع بالكامل بنظام صوتي محيطي (360 درجة) عالي الجودة، يوزع النغمات بشكل دقيق ومتوازن على كامل المساحة، ما يوفر تجربة سمعية شاملة تفاعلية يشعر بها الحاضرون في كل زاوية من المكان”.

وأشار الى أنه “تماشيا مع متطلبات عروض الDJ العالمية، تم استخدام أحدث التجهيزات من حيث مكبرات الصوت، والمعدات الرقمية، والمؤثرات الضوئية المتحركة. فاعتمد نظام إضاءة ذكي يضم أكثر من 400 رأس إضاءة متحرك (Moving Heads) من الجيل الأحدث، موزعة بطريقة ديناميكية تحاكي الإيقاع وتتماهى مع التدرج البصري والسمعي في الأداء”.

إلى ذلك، أعلن اليبان أن “العرض تميز ببنية تقنية متكاملة تشمل مؤثرات بصرية متزامنة بتقنية Time Code Synchronization، سمحت بمزامنة الإضاءة، والمؤثرات الخاصة، والشاشات البصرية في عرض واحد متكامل، دون أي تدخل بشري مباشر. ومن الناحية التنظيمية، شكلت هذه الليلة إنجازا لوجستيا استثنائيا، إذ تم تغيير المدرج والتجهيزات التقنية بالكامل خلال 72 ساعة فقط، بعد انتهاء الليلة السابقة، ليتحول الموقع من حفلة غنائية مباشرة إلى حلبة موسيقية مفتوحة ذات طابع عالمي، مع تجهيزات خاصة للاونجات ومسارات الجمهور”.

وذكر أنه “تم تأمين وسائل نقل خاصة ومنظمة من مختلف المناطق اللبنانية لتسهيل وصول الشباب والمشاركين، إضافة إلى منطقة خلفية موسعة تضم منصات تقنية، غرف إدارة العرض، وفريق عمل محترف يواكب مجريات الحدث لحظة بلحظة”.