Jul 15, 2025 1:09 PMClock
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النائب جبران باسيل: الحكومة لم تجبنا حتّى الآن سوى على سؤال واحد و"يا ريت ما جاوبتنا" ولبنان لن يزول ومن المفترض أن نطالب سوريا بخطّة عودة النازحين لكن سوريا هي من تطالبنا اليوم بمن قتل عسكريينا

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