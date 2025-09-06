رعى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر الاحتفال الذي أقامته هيئة أنماء أنصار لتكريم الطلاب المتفوقين والناجحين في الامتحانات الرسمية المهنية والجامعية للعام 2024-2025 في بلدة انصار، وحضره رئيس بلدية انصار محسن عاصي، رئيس بلدية سيناي حسن زريق، مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أمل"علي حايك، رئيس جمعية انماء أنصار معين عاصي وشخصيات تربوية واجتماعية واهالي الطلاب المكرمين.

بعد النشيد الوطني ودخول موكب الطلاب المتخرجين ، كانت كلمة ترحيب وتعريف للزميل علي عطوي، ثم ألقى رئيس هيئة انماء انصار معين عاصي كلمة توجه في مستهلها بالشكر الى "الطـلاب الـذين وفـوا وتعلـموا، وأجتهـدوا، فنجحـوا وتفوقـوا كي ترفع الرايـة فـي سمـاء بلدتنا وفي سماء الوطن".

وألقت المتفوقة زينب نظر كلمة بإسم الطلاب المتخرجين، تلاها كلمة لمدير ثانوية انصار الرسمية عادل مزنر خاطب فيها الطلاب. وقال: "ستبقى ثانوية انصار كهفا لاحلامكم وبوصلة لما يجول في ضمائركم وملتقى لنهري امسكم وغدكم وحاضرة علمية شامخة تحفها العقول والافئدة من كل حدب وصوب. مبارك نجاحكم ومبارك صمودكم".

ثم ألقى جابر كلمة قال فيها: "من بلدة كانت السباقة في كسر قيد المعتقل والانطلاق الى فضاء التحرير، من أنصار التي تتحرر بعلم أبنائها واجتهادهم لبناء مستقبل أفضل وفي هذا اليوم المبارك، حيث يجتمع الأمل والعلم والفرح، يشرفني أن أرعى هذا المهرجان التربوي والتكريمي للطلاب في أنصار، الذين أضاءوا بمثابرتهم طريق المستقبل، ورفعوا راية النجاح في الامتحانات الرسمية والجامعية، فكانوا خير سفراء لبلدتهم في التفوق والاجتهاد. إن تكريم الناجحين ليس مجرد احتفال، بل هو رسالة. رسالة نوجهها للمجتمع بأن العلم هو السبيل، وأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، وبأننا باقون في هذه الأرض مهما بلغت التضحيات والأثمان. نكرم اليوم جيلا لا يعرف الكسل ، ولا يقبل أنصاف الإنجازات، جيلا رسم بتعبه وتفانيه مشهداً من مشاهد الأمل في وطن تشتد حاجته إلى الطاقات الشابة، الواعية، المتعلمة، والمبنية على القيم. هؤلاء الطلاب لم يصلوا إلى هنا صدفة، بل نتيجة تعب وسهر وتربية أسرية راقية، ومتابعة من معلمين آمنوا برسالتهم، ومؤسسات احتضنتهم بكل أمانة. فلهؤلاء جميعًا، لكم جميعًا، نقول: شكرًا من القلب".

أضاف: "إننا نعيش اليوم لحظةً نستعيد فيها الثقة بالطاقات الوطنية، ونؤكد من جديد أن لبنان لا يُبنى إلا بعقول أبنائه، وبقدرات شبابه. وإننا إذ نحتفي بنجاحهم اليوم، نحملهم أيضًا أمانة المستقبل، ونشد على أيديهم أن يبقوا على هذا الدرب، درب التميز والعطاء. على المستوى الوطني نؤكد أننا لا نحتاج الى امتحان فيه لجميع أبنائه. لبنانيتنا لأننا كنا السباقين في الإيمان بلبنان الوطن النهائي ومع دولة الرئيس نبيه بري تُردّد أننا لسنا إلا دعاة وحدة وتعاون وأننا منفتحون على أي حوار وطني هادىء يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده، من دون محاولات القفز فوق الدستور والميثاق وخطاب القسم والبيان الوزاري وكل القوانين والمواثيق الدولية" .

وختم: "أجدد فخري واعتزازي بكل طالبة وطالب حصدوا ثمار تعبهم، وأؤكد دعمنا المستمر لكل مبادرة تربوية تنير العقول وتُكرّم المستحقين. مبارك لكم النجاح، وعسى أن نراكم دائمًا في المراتب الأولى، في العلم، في الأخلاق، وفي خدمة الوطن" .

بعد ذلك قدم جابر ورئيس هيئة انماء انصار معين عاصي درعا تقديرية لمدير ثانوية انصار الرسمية عادل مزنر، ثم جرى توزيع شهادات تقديرية على الطلاب المكرمين.