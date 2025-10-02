Oct 2, 2025 7:30 AMClock
النائب بلال عبدالله: موقفنا بشأن قانون الانتخاب واضح، ونحن مع انتخاب المنتشرين خارج لبنان لـ128 نائبًا، ومُتمسّكون بهذا الموقف ولا يجوز رمي الكرة في ملعب الحكومة

