Oct 8, 2025 8:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب الياس حنكش عبر صوت لبنان: أول تقرير للجيش أمام مجلس الوزراء يبرهن ان الحكومة جديّة والجيش قادر على بناء دولة منزوعة السلاح وما يحصل هو استكمال للقرارات في 5 و7 أب بحيث انتقلنا الى الشق العملي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o