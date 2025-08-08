Aug 8, 2025 12:21 PMClock
النائب العربي بالكنيست أيمن عودة: حكومة إسرائيل قررت الاستمرار في سياسة الإبادة بغزة والجميع يعرف أن ما يسمونه "الحسم" يعني استمرار القتل الجماعي وتعميق الاحتلال

