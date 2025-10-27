Oct 27, 2025 11:17 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب السابق زياد القادري بعد زيارته الرئيس عون: اكدنا على دعم مسيرة العهد وحكمة الرئيس لدرء الأخطار بما يحفظ مصلحة الدولة واستقرارها ويرسخ اسس العدالة والحوكمة والشفافية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o