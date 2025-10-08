المركزية - زار النائب أحمد الخير، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، في مكتبه في الوزارة، يرافقه رئيس بلدية بحنين مصطفى الغمراوي، رئيس جمعية" بحنين الخيرية "في أوستراليا أحمد سكاف وأمين السر فادي البقاعي.

واشار مكتب النائب الخير الى ان اللقاء "تناول أوضاع الجالية اللبنانية في اوستراليا عموماً، وفي سيدني خصوصاً، وتحديداً التقصير الحاصل في عمل القنصلية اللبنانية في سيدني، ومعاناة أبناء الجالية في إنجاز معاملاتهم، بسبب عدم وجود قنصل عام والنقص في عدد الموظفين".

وعرض سكاف خلال اللقاء بعض الحلول العملية التي يمكن لـ"جمعية بحنين الخيرية في اوستراليا" المساهمة بها مع القنصلية، للمساعدة في حل المشكلة وتسريع إنجاز معاملات أبناء الجالية.

من جهته، وعد الوزير رجّي بمتابعة القضية ومعالجتها سريعاً، كاشفاً أن "القنصل العام الجديد سيباشر مهامه في القنصلية في أقرب وقت، وأن وزارة الخارجية والمغتربين تعمل على زيادة عديد الموظفين في القنصلية، لتلبية احتياجات الجالية اللبنانية الكبيرة في سيدني وأوستراليا عموماً".

أما النائب أحمد الخير فشكر الوزير رجّي على اهتمامه، مؤكداً "أننا لن نقصر في القيام بأي جهد من أجل حفظ كرامة أهلنا المغتربين و تأمين أبسط حقوقهم في انجاز معاملاتهم، كما يجب، من دون أي تقصير أو مماطلة، وما نقوم به هو أقل الواجب تجاه أهلنا المغتربين في هذا الملف وفي غيره، ولا سيما التمسك بحقهم في الاقتراع للـ 128 نائباً، انطلاقاً من مبدأ المساواة بين كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين".