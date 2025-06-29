Jun 29, 2025 6:03 PMClock
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النائب الأول للرئيس الإيراني: قبلنا وقف إطلاق النار لكننا لا نثق بأن عدونا سيفي بتعهداته ويجب أن نكون مستعدين

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