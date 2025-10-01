Oct 1, 2025 2:35 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب اكرم شهيّب بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: المرحلة دقيقة، والبلد يمرّ بظروف أدق، والتعاطي بعقلانية وحكمة هو الطريق الأقصر لضمان الاستقرار وسلامة البلد على مختلف المستويات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o