المركزية- أقام حزب "القوات اللبنانية" في سيدني - أوستراليا احتفالا بعنوان "لقاء المقاومة للعام 2025" برعاية رئيس الحزب سمير جعجع ممثلا بالنائب الياس اسطفان وحضور راعي الأبرشية المارونية في أوستراليا المطران أنطوان شربل طربيه، الوزيرين الفيديرالي طوني بورك وجهاد ديب، وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية وممثلين عن أحزاب لبنانية وجمعيات ومؤسسات الإعلامية وحشد من كوادر "القوات" وأبناء الجالية، وقدمت الاحتفال الإعلامية شاديا داغر.

بداية، النشيدين اللبناني والأوسترالي ونشيد "القوات"، ثم بارك المطران طربيه الاحتفال، تلته صلاة للراهبة إلهام جعجع.

طربيه

وتحدث المطران طربيه في كلمته، عن "معاني الصمود والإيمان والوفاء للوطن الأم"، وتطرق إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، مشيدا بـ"دور حزب "القوات" برئاسة الدكتور سمير جعجع"، مؤكدا دعمه لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والجيش اللبناني "من اجل قيام الدولة التي تحمي الجميع".

وتخلل الاحتفال كلمات لكل من رئيس مكتب سيدني في "القوات" لوي بورك وماري جو دريبي والوزير بورك، أشادوا فيها بـ"الدور الإيجابي والفاعل للجالية اللبنانية في المجتمع الأوسترالي وبعمق العلاقة بين الشعبين اللبناني والأوسترالي".

اسطفان

ونقل النائب اسطفان تحيات جعجع، ووجه رسالة شكر وامتنان إلى "أوستراليا وشعبها لاحتضانهم الجالية اللبنانية وإتاحة الفرص أمامها"، وشدد على "متانة العلاقة بين البلدين واعتزاز اللبنانيين بانتمائهم المزدوج".

ودعا اسطفان أبناء الجالية إلى "التسجيل بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة"، مؤكدا أنه "في حال تعذر تعديل المادة ١١٢ والتصويت من دول الاغتراب، فعلى الجميع التوجه إلى لبنان للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم"، وقال: "نحن شعب لا يعرف الاستسلام، بل شعب يقاوم ويحب ويصمد. ومن هذه الزاوية البعيدة من العالم، نقولها بكل فخر: ليحفظ الله الجميع ولتحيا أوستراليا وليحفظ الله لبنان ولتظل القوات القلب والأمل وشجاعة الأمة الحرة".

وحيا اسطفان أوستراليا، "هذه الأرض التي فتحت ذراعيها للشعب اللبناني عندما كانت العواصف تضرب بلبنان"، وقال: "من أعماق قلوبنا شكرا. لقد منحتم آباءنا وأجدادنا الأمان عندما فروا من الخوف، وفرص العمل عندما بحثوا عن مستقبل أفضل والكرامة عندما أرادوا فقط أن يعيشوا بسلام".

اضاف "اليوم، وبعد أجيال، لم نعد ضيوفا. لقد أصبحنا لبنانيين أوستراليين فخورين معلمين، أطباء، مهندسين، بنائين، رواد أعمال وموظفين في الخدمة العامة، نعمل جنبا إلى جنب مع إخواننا الأوستراليين لبناء وطن أقوى وأكثر عدلا وإنسانية".

واكد اسطفان أن "عظمة أوستراليا لا تكمن فقط في رخائها وتطورها، بل في قلبها الكبير وقدرتها على احتضان التنوع دون خوف، وفي تحويل الاختلاف إلى مصدر قوة. نشكركم على دعمكم المستمر وعلى إيمانكم بقيمة التعددية الثقافية وحمايتكم لحق جاليتنا في التعبير والعبادة والسعي إلى حياة أفضل. كما نشكركم على فهمكم أن جذورنا تثري المجتمع ولا تفرقه".

ثم قدم جوني الزعبي عرض فيديو عن تاريخ "القوات" ودوره الوطني تخلله مقاطع صوتية لجعجع.

وفي لفتة تقدير، قدم كل من طوني عبيد ولوي فارس درعا تذكارية للنائب اسطفان عربون شكر وتقدير، تلاها قالب الحلوى بالمناسبة.