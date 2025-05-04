May 4, 2025 10:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب ابراهيم كنعان لـ mtv: تمكّنت الجديدة والبوشرية والسد من انتزاع قرارها للمحافظة على أرضها وهويّتها وكنت جزءاً من معركة قام بها أهلي في المنطقة واللائحة ستمثّل الجميع حتى الخاسرين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o