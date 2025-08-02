Aug 2, 2025 10:11 AMClock
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النائب ابراهيم كنعان عبر نهاركم سعيد: قانون اعادة هيكلة المصارف قانون إطار عام لا يتعلق بالفجوة المالية ولا بتوزيع الخسائر ولا بعملية استرداد الودائع انما يصلح القطاع المصرفي ويحمي المودع

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