Jul 11, 2025 3:20 PMClock
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النائب ابراهيم كنعان: الوظيفة الإقليمية والداخلية للسلاح انتفت وعودة "حزب الله" لأن يكون جزءًا من النسيج اللبناني يُعيده إلى كنف الدولة ويجب إخضاع السلاح وقرار الحرب والسلم لسلطة الدولة

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