Oct 21, 2025 11:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب إبراهيم منيمنة يترشح لعضوية لجنة المال والموازنة بما يفرض انتخابات لعضوية هذه اللجنة بعد رفض أي من النواب الانسحاب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o