Jul 2, 2025 10:12 AMClock
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النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: كان المطلوب من رئيس المجلس أن يسمح بالتصويت على صفة العجلة لأنه اقتراح معجّل مكرر ولهذا طلبنا إدراجه على جدول الأعمال وهيئة المكتب تجاهلت الموضوع

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