النائب أنطوان حبشي: بري قال بشكل واضح إن "العقول الشيطانية" أخطر من سلاح حزب الله وبالتالي هو يعترف بأن سلاح حزب الله خطير

