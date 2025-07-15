Jul 15, 2025 10:48 AMClock
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النائب ألان عون: لا محظور أمام النواب ويحق لهم التطرّق الى أيّ موضوع والوضوح الكامل ضروري من قبل الحكومة في ملف السلاح لإخراجه من السجالات والمزايدات

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