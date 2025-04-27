Apr 27, 2025 3:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب أديب عبد المسيح لـmtv: الوفد اللبناني إلى واشنطن غير متجانس ورغم التقدّم الحاصل سياسيًّا ولكن في المال والاقتصاد هناك انقسام حادّ لا بدّ من معالجته ويجب أن يكون هدفنا الوحيد إعادة حقوق المودعين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o