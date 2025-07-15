Jul 15, 2025 10:16 AMClock
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النائب أديب عبد المسيح عرض مع الرئيس عون الموقف اللبناني الرسمي من التطورات الأخيرة في البلاد والأوضاع الإقليمية، كما تطرّق البحث إلى الحملة التي تقوم بها الدولة لمكافحة الفساد

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