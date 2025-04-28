Apr 28, 2025 1:31 PMClock
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النائب أديب عبد المسيح بعد لقائه الرئيس عون: أثنيتُ على طريقة فخامة الرئيس في لمّ شمل اللبنانيين، وعلى تنفيذ خطاب القسم الذي نؤيّد مضامينه بالكامل، كما بحثتُ معه حاجات منطقة الكورة

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