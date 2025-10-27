المركزية - أكدت النائبة نجاة عون أنها لن تشارك في جلسة الغد، لافتة الى ان "النصاب مهدّد في ظل تجاهل مطلب مجموعة كبيرة من النواب في ملف يخص حقوق الناس".

وشددت في حديث الى "صوت كل لبنان"، على "ضرورة أخذ التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد بجدّية والاستعداد للمواجهة وهو ما يتطلّب خطة طوارئ واضحة".

وتعليقا على طرح النائب جبران باسيل بالتفاوض المباشر مع اسرائيل، رأت عون أن "السؤال الأساسي: هل لبنان جاهز للدخول في أي مفاوضات أيا كان شكلها"؟ داعية "رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام الى تشكيل لجنة طوارئ من الخبراء لوضع استراتيجية عمل واضحة".