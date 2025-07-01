Jul 1, 2025 11:51 AMClock
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النائبة بولا يعوبيان: النصاب لم يكتمل حتى الآن لكننا سنقاتل من أجل هذا القانون والرئيس بري يخالف النظام الداخلي

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