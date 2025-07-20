Jul 20, 2025 2:36 PMClock
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النائبة البرلمانية الفرنسية غابرييل كاتالا من على متن السفينة حنظلة للجزيرة: نحمل مساعدات غذائية إلى قطاع غزة

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