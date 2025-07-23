Jul 23, 2025 10:22 AMClock
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الموفد الأميركي توم برّاك من بكركي: الجميع يحاول كل ما بإمكانه لتسوية الأمور في لبنان إلا أن الأمور معقّدة بالنسبة للقادة اللبنانيين كما بالنسبة للجميع وآمل أن يستمر التواصل وأتفهم الصعوبات

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