Jul 21, 2025 11:45 AMClock
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الموفد الأميركي توم برّاك من السراي: نؤكّد أهمية استعادة الاستقرار والأمن في لبنان وسنتابع الاجتماعات اليوم والقادة في البلد يحاولون معالجة المشاكل

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