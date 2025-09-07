2:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والأميرال براد كوبر جالا فوق المنطقة الحدودية بين القطاعين الأوسط والغربي على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني للإطلاع على الواقع الميداني في المنطقة ثم عادا إلى بيروت

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o