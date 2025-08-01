نظم "حزب الله" وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واستنكارا للإبادة الجماعية والتجويع في غزة، أمام مجمع السيدة زينب في بئر العبد في الضاحية الجنوبية، شارك فيها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، ممثلون عن الأحزاب اللبنانية والقوى والفصائل الفلسطينية، وعلماء وفاعليات وشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

ورفع المشاركون لافتات منددة بسياسة التجويع التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق أهل غزة، إلى جانب الأعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات "حزب الله".

وقال الموسوي: "لا يمكن أن نقول عن هذا العالم انه ساكت وصامت، لأنه شريك في الجريمة والإبادة ومتواطئ في أحسن الحالات، وهذه الشراكة هي مدعاة لأن يدان هذا العالم بأسره، وتدان كل مؤسساته، وهذا نعي حقيقي للإنسانية ولكل ما بشروا به، وبالتالي، سقط زيف هذا الغرب، وسقطت كل المقولات وكل المناهج التي كانوا يدعونها زورا أمام أعين العالم".

اضاف: "هذه الوقفة هي وقفة مع آخر ما تبقى من قيم ومعنى للأخلاق والإنسانية، وهي ليست يتيمة، فقد وقفتها المقاومة وأبناؤها ليس فقط باللسان أو بالشعارات والنداءات والبيانات، وإنما من خلال تقديم أغلى وأسمى وأعز وأطهر وأنبل من لدينا، ألا وهو سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، فهكذا وقفنا مع غزة، حيث وقفنا معها بأرواحنا ودمائنا، ولذلك لن نبخل عليها بأي وقفة أو موقف آخر".

وتابع: "إذا كان العدو يظن أنه بتدمير غزة سيدمر أهلها وإرادتهم، فقط أخطأ كثيرا، لا سيما وأن الدماء التي تسيل، والظلمات التي تتراكم، سوف تتحول عاجلا أم آجلا إلى شلال وبركان يهدّم كل عروش الطغاة، وما بيننا وبينهم إلا لحظة، وهي لحظة هذا العمر والموقف بإذن الله".

الشياح

كذلك نظم "حزب الله" وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع الإمام علي في الشياح، شارك فيها مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في الحزب السيد علي فحص، ممثلون عن الأحزاب اللبنانية والقوى والفصائل الفلسطينية، علماء وفاعليات وشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وألقى فحص كلمة قال فيها: "عندما رأينا بعض المشاهد في غزة، لم نكن نحسب بأننا سنعيش إلى يوم نرى فيه أطفالا بالمئات والآلاف ونساء تموت من الجوع، أو آباء وأخوة يقتلون لأنهم يحاولون الحصول على رغيف خبز أو على بعض الطحين أو الطعام أو الماء".

اضاف: "على الأمة التي تنتمي إلى رسول الله أن تهب بأكلمها وأجمعها إلى نهضة وإغاثة لهذا الشعب المظلوم، وأن تنزل كل نخبها وشعوبها إلى الشارع، وأن لا تنتظر حاكما أو مسؤولا، بل أن تنزل من أجل أن تقف إلى جانب هذا الشعب المستضعف، والذي كان ذنبه الوحيد أنه يريد أن يستعيد حريته وأرضه وكرامته، فشنت عليه هذه الحرب المظلومة، حرب الإبادة بالقتل والقنابل والرصاص والجوع والعطش".

وختم: "علينا كشعوب أن نبقى حاضرين دائما في الساحة من أجل أن نعبّر عن كثير غضبنا مما يحصل، وعن وقفتنا إلى جانب هذا الشعب الأبي والمضحي والشجاع".

جبشيت

كما نظم الحزب وقفة تضامنية في بلدة جبشيت بعد صلاة الجمعة، بمشاركة إمام البلدة الشيخ عبد الكريم عبيد، وشخصيات وفاعليات وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

وشدد عبيد على أن "موقف أهالي الجنوب ثابت تجاه القضية الفلسطينية"، وقال: "يا أهل غزة، نحن معكم وعندما ضاقت الأمور قدمنا أنفسنا وأموالنا وبيوتنا ونساءنا وأطفالنا، كما قدم الحسين أهله في كربلاء، وسنبقى كذلك، قدمنا ما قدمنا وسنقدم ما بقي عندنا، إما أن نعيش بعزة وكرامة، أو نموت شهداء كما استُشهد الحسين وشهداؤنا الأبرار".

وختم: "غزة ليست وحدها، وكل بيت في الجنوب خندق دعم وصوت مقاومة".

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات منددة بسياسة التجويع المتعمدة التي يفرضها العدو الإسرائيلي على غزة، مؤكدين أن "ما يجري جريمة إنسانية كبرى"، داعين إلى "فك الحصار ووقف المجازر فورا"، معتبرين أن "الصمت الدولي تواطؤ مفضوح" .