أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، في حديث لقناة الجزيرة، أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية "أمر ممكن من حيث المبدأ"، لكنه شدد على أن "نزع السلاح مختلف تماماً" ويُعد طرحاً غير واقعي في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة.

وتساءل الموسوي: "بأي منطق يُطلب من لبنان نزع قوّته الدفاعية فيما يروّج بنيامين نتنياهو لمشروع إسرائيل الكبرى؟"، لافتاً إلى أن الحكومة إذا كانت تتعرض لضغوط خارجية، فعليها أن توازن ذلك مع الانتباه لما يواجهه الداخل اللبناني من تحديات.

وأشار إلى أن "ملف الدفاع الوطني يجب أن يُناقش داخلياً وبعيداً عن أي إملاءات خارجية"، مؤكداً أن "حزب الله منفتح على الحوار، ويتعامل بإيجابية مع أي مبادرة جدية".

وفي ختام حديثه، شدد الموسوي على أن "إسرائيل لم تنفّذ أي بند من التزاماتها، فيما الجهات الدولية الضامنة لا تزال غائبة عن المشهد"، ما يُعزز، بحسب رأيه، الحاجة إلى بقاء عناصر القوة في يد لبنان.