ندد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، تسليم السلطات اللبنانية أسيرًا إسرائيليًا إلى تل أبيب، واصفًا الخطوة بأنها "صادمة للناس" وتستدعي "المساءلة والمحاسبة" من الجهات المعنية، لأنها تعكس "استخفافًا ولا مسؤولية في إدارة ملف وطني بالغ الأهمية في هذه المرحلة الحساسة".

وقال الموسوي، في بيان اليوم الخميس 21 آب 2025، إن اللبنانيين فوجئوا بإعلان إسرائيل تسلّم أحد مواطنيها من السلطات اللبنانية في خطوة أحادية الجانب، "من دون أن يحصل لبنان على أي من أسراه في سجون العدو"، معتبرًا أن ذلك "يثير تساؤلات عميقة حول تفريط السلطة بفرصة كان يمكن أن تؤدي إلى عملية تبادل".

ورأى أن ما حصل "يكشف بشكل واضح عجز الجهة المسؤولة عن تحمّل مسؤولياتها بالشكل المناسب، خصوصًا في ملف الأسرى والمحتجزين"، مشيرًا إلى أن ما جرى "أصاب ذويهم بصدمة شديدة، وأرسل رسالة خزي وخذلان لهم وللشعب اللبناني، بأن دولتهم غير معنية ولا تحسن استخدام أوراق القوة المتاحة".

ودعا الموسوي المسؤولين إلى "توضيح حقيقة ما جرى للرأي العام وذوي الأسرى بشكل كامل"، مطالبًا السلطات القضائية والأمنية المختصة بـ"فتح تحقيق شامل يكشف ملابسات العملية تمهيدًا للبناء على النتائج".