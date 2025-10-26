Oct 26, 2025 3:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الموساد: إيران شكلت وحدة بقيادة "سردار عماد" مؤلفة من 11 ألف عنصر لتنفيذ هجمات في الخارج

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o