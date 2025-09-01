المركزية - غيب الموت اليوم السيد إميل فريد سليمان، والد عقيلة الرئيس العماد ميشال سليمان السيدة وفاء.

وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه في كنيسة السيدة - عمشيت في الرابعة من عصر يوم غد الثلثاء.

تقبل التعازي، قبل الدفن وبعده من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساء.

ويوم الأربعاء في 3 أيلول من الحادية عشرة حتى السابعة مساء في دار رعية كنيسة السيدة - عمشيت.

كما تتقبل العائلة التعازي يوم الخميس في 4 أيلول من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية - بيروت.

ونعاه الرئيس سليمان كاتبًا: “لم يكن والدي، لكنه كان أبي". لم تجمعني به رابطة دم، بل مودة وعُمر. “أميل”، والد زوجتي وفاء، ملأ الفراغ الابوي الذي تركه رحيل والدي قبل ٣٨ عاماً. طيلة 52 عاماً شارك أفراحنا وأحزاننا، حمل همومنا، وفرح بأحفاده وأحفادنا، وهلّل لنجاحاتهم. قلبه بقي شابًا وحنانه لم يعرف حدودًا. سنفتقده".

"المركزية"، التي آلمها المصاب، تتقدم من السيدة وفاء والرئيس سليمان بأحر التعازي، راجية أن يتغمّد الله الفقيد بوافر رحمته.