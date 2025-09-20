قال عضو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية الإعلامي محمد نمر لصحيفة "النهار": "قرار النقابة والذي حظي بإجماع مجلس النقابة، يشكل محاولة جدّية لحماية الصحافيين والمواقع الإلكترونية الصحافية أمام القضاء، وفي الوقت نفسه لضبط حالة الفوضى الإعلامية التي يريدها البعض، بسبب تأخّر إقرار قانون جديد للإعلام يكون عصرياً وحديثاً، ويلحظ كل التطوّر الذي طال الإعلام، وخصوصاً لناحية المواقع الإلكترونية الصحافية".



وأضاف: "إطلاعنا على لقاءات تهدف إلى حماية الإعلاميين من الاستدعاءات أمام مراجع غير صالحة، ولحرصنا على الحرية الإعلامية من بابها العريض، وإنما أيضاً صوناً للمسؤولية الإعلامية واحتراماً للقضاء، فارتأينا ضمّ المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحافة، بناء على نظام النقابة الداخلي، وضمن فئة الوكالات. وبدورها، تقوم نقابة المحررين بضمّ الصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية إليها".



وحول المعايير، أوضح نمر: "المعايير التي وضعتها نقابة الصحافة ليست معقدة، إنما تتماهى مع الواقع الإعلامي. إن تقديم المواقع الإلكترونية المستندات والتسجيل في النقابة هو بمثابة علم وخبر وليس ترخيصاً أو امتيازاً. على أن تقوم النقابة وبالتنسيق مع وزارة الإعلام والوزير بول مرقص بإصدار لائحة بالمواقع التي سجلّت نفسها وانضمت لتكون محمية قضائياً وضمن الأصول فيتم التعاطي معها كمؤسسات إعلامية، وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على كل المؤسسات لناحية المرجع الصالح وهو محكمة المطبوعات".



وعن دور المجلس الوطني للإعلام، قال: "المجلس هو كيان استشاري لا تنظيمي، وهو معني بمتابعة ما يبث عبر التلفزيون والإذاعة، وله مهمات محددة، ولن أقيّمه الآن، فيما نقابتا الصحافة والمحررين تمّ تأسيسهما بموجب قانون، وهما النقابتان الوحيدتان القانونيتان المؤهلتان لتكونا مرجعية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ويجمعهما الكيان الأعلى المتمثل باتحاد الصحافة اللبنانية الذي تأسس أيضاً وفق قانون. وإن الاتحاد يرفض إلغاء دوره جزئياً أو كلياً. لذلك، وضعنا ضمن الشروط أن يكون المدير المسؤول في الموقع ومدير التحرير منتسبين الى نقابة المحررين".



وختم نمر: "هذه المهنة يجب حمايتها ضمن الحرية المسؤولة وحماية الصحافيين، وفي الوقت نفسه حماية المهنة أولوية. ليس كل من فتح مجموعة "واتسابية" هو صحافي او مؤسسة إعلامية. إن قرار النقابة تاريخي في مسار النقابة والإعلام في لبنان، وتاريخ النقابة يشهد على محطات عدة".