Apr 29, 2025 5:35 PMClock
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المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور: إسرائيل تواصل حصار مليوني فلسطيني في غزة وتحرمهم من مستلزمات الحياة وندعو الدول للاعتراف بدولة فلسطين دون أي تأخير

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