Apr 29, 2025 7:00 PMClock
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المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية دون تأخير

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