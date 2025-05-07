أقام "المنتدى النسائي اللبناني" عشاءه الخيري السنوي لدعم برنامج المنح الطالبية، في فندق "فينسيا"، بحضور الوزراء: جو عيسى الخوري، شارل الحاج ومحمد حيدر، سفيرة الإتحاد الأروبي ساندرا دو وال، النواب: مروان حمادة، نعمة افرام، فيصل الصايغ وابراهيم عازار، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته نوارا، الوزير السابق طلال ارسلان وعقيلته زينة، الوزراء السابقون: كرم كرم، زينة عكر، غازي وزني، محمد جواد خليفة، رمزي مشرفية، صالح الغريب، منال عبد الصمد، النائب السابق هادي حبيش، منى هراوي، مي ميقاتي، لما سلام، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان، مدير عام وزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر وشخصيات قضائية وأمنية ونقابية واقتصادية.

حداد

قدم للإحتفال الإعلامي داني حداد الذي أشار الى أن "هذه الأمسية تحمِلُ بصمةً أنثويّة تعطي عبرَها المرأةُ من ذاتِها لمجتمعِها"، لافتا الى أن "المنتدى النسائي اللبناني، يعطي أمثولاتٍ في العطاءِ من دون تبجّح، وفي الخدمةِ من دون تمنين، وفي المحبّةِ من دون مقابل".

وحيا "النساءِ اللبنانيّاتِ الرائدات، وبينهن كثيراتٍ حاضرات في هذه الأمسية، وسيدات المنتدى العاملاتِ بصمتٍ وتفانٍ وترسّلٍ، مصحوبةٌ بالشكر باسمِ آلاف المستفيدين".

الجوهري

ثم أوجزت عضو الهيئة الإدارية في المنتدى سارة الجوهري لإنجازاته، ومن "مهامه وأهدافها المتنوعة الرعاية الصحية وتمكين المرأة والتعليم".

وأشارت الى أن "فكرة الرعاية الصحية في المنتدى أتت بنتيجة الوضع الإقتصادي الصعب وعدم قدرة المواطن الحصول على الرعاية الصحية اللائقة، فكانت المراكز الثلاثة في عين قنيا الجنوب وفي بيصور وصوفر في قضاء عاليه، والتي يقصدها حوالي 22 ألف مريض سنويا للإستفادة من معاينات مجانية وشبه مجانية باختصاصات متنوعة".

ولفتت الى "إطلاق برنامج التأمين الصحي Health Insurance Program وهو بمثابة شبكة أمان صحية لكل عائلة ولكل فرد، وذلك عبر أبرز الشركات الموثوقة بلبنان".

وعلى صعيد برنامج دعم المنح الطالبية الذي تم إطلاقه منذ ثلاث سنوات، أعلنت الجوهري "استفادة حوالي 460 طالبا وطالبة سنويا من البرنامج في جميع الجامعات اللبنانية والمعاهد المهنية والتقنية وباختصاصات مختلفة".

أرسلان

تم كانت كلمة وجدانية لرئيسة "المنتدى النسائي اللبناني" زينة طلال أرسلان التي اعتبرت أن "المنتدى المتنوع بمهامه وأهدافه يشبه لبنان المتنوع بخصوصيات مدنه وقراه وأهله وسكانه"، متمنية أن "يعود لبنان سويسرا الشرق ومقصدا للسياحة ومنارة للعلم".

ولفتت الى أن "الرعاية الصحية تبقى من أولويات المنتدى، الى جانب تأمين فرص عمل للسيدات، بالإضافة الى دعم الشباب والشابات ومساعدتهم على التحصيل الجامعي".

ووجهت "أسمى أيات الشكر والإمتنان الى العائلة الكبيرة والصغيرة من الصديقات والأصدقاء وفريق العمل، الذين واكبوا الفترة التحضيرية لهذا الحفل الجامع بالإقتراحات اليومية المفيدة وبينوا عن شغف وكرم وإنسانية لمد يد المساعدة المشكورة".

واختتم العشاء ببرنامج فني أحياه الفنانان جهاد عقل وزياد غزال.