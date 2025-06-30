Jun 30, 2025 4:06 PMClock
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المنار: القاء القبض على مجموعة من 5 اشخاص في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت تبين من هواتفهم وجود علاقة عضوية مع تنظيم "داعش" ووجود تطييق خاص داخل هواتف أفرادها للتواصل مع جهاز الموساد

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