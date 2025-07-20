Jul 20, 2025 12:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المكتب الحكومي في غزة: نحن أمام أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث والعالم يتفرج على ذبح غزة من دون أن يحرك ساكناً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o