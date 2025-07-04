المركزية - تسلّم أعضاء مكتب اقليم كاريتاس كسروان الثاني مهامهم، في مركز الاقليم في صربا - جونيه ، بحضور راعي ابرشية صربا المارونية سيادة المطران بولس روحانا، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود، منسق جهاز الاقاليم الاب رولان مراد، مرشد الاقليم الخوري ايلي ابراهام، رئيس واعضاء هيئة المكتب السابق والحالي، نائب المنسق العام لشبيبة كاريتاس لبنان شارلي خليل واعضاء شبيبة الاقليم، مسؤولة جهاز الاعلام في كاريتاس الاعلامية ماغي مخلوف.

تخلّل اللقاء كلمات لكلّ من المطران روحانا، الأب عبّود ورئيس الإقليم المجدّد له أنطوان سيف، شدّدت جميهعا على الدور المحوري لكاريتاس في زرع الرجاء إلى جانب المحبّة في عملها الإنساني.

سيف: بدايةً شكر رئيس الاقليم انطوان سيف رئيس الرابطة ومجلس الادارة ومنسق جهاز الاقاليم، وهيئة المكتب على ثقتهم به وبالمتطوعين في مكتب الاقليم، على تجديد ولايته، وقال:"شرف لي في هذه الأمسية ان أكسب ثقتكم بإعادة تكليفي للمرة الثالثة لرئاسة اقليم كاريتاس كسروان الثاني صربا، وتحمل مسؤوليته مع نخبة من الرفاق فشكرًا لكم. المسؤولية هذه ستحفزني على القيام بالمهام المطلوبة مني قدر المستطاع، امام كثرة الحاجات في غياب الدولة وانتشار حالات الفقر والعوز. وأعدكم بإن نجسد رسالة الرب يسوع من خلال خدمة اخوتنا بالإنسانية الذين يواجهون تحديات الحياة اليومية، وانني ايضاً سأسعى مع كافة اعضاء المكتب للعمل كمجوعة، وسنؤلف لجانًا مصغرة لتوزيع المهام المطلوبة، وسنكون الاذان الصاغية لسماع وجع الناس، وسنعمل على تقديم الافضل بكل محبة كما عهدتمونا."

واضاف: "كاريتاس ذاتها هي المحبة التي تجسد مجموعة قيم انسانية واخلاقية هي نهج ومدرسة عطاء، فهنيئاً لكل من يترك وراءه محبة الناس . اما بالنسبة للسنوات السابقة ورغم الظروف التي مررنا بها من حروب وانهيار اقتصادي ومالي، مددنا يدنا لكل من قصدنا بهدف المساعدة، وقمنا بزيارة بيوت واطلعنا على بعض الحالات الانسانية وتمكنّا من تأمين حاجاتهم قدر الإمكان."

نشير الى انه خلال عام 2024 قدم الاقليم :

- 2000 خدمة مجانية من خلال تنظيم ايام طبية عديدة خلال السنوات الماضية قرى الاقليم

- برامج طبية مدعومة من كاريتاس المركزية، بالتعاون مع مستوصفات كاريتاس وشبيبة الاقليم

- اعادة ترميم وتوسيع مركز الإقليم

- تنظيم آلية التواصل مع المحتاجين في نطاق الاقليم من خلال مندوبين من لجان الشؤون الاجتماعية في الرعايا

- تأمين وظائف من خلال تقديم طلبات في مركز الاقليم

- تنسيق مع مستوصفات الاقليم وبخاصة مركز البطريرك صفير في ريفون الذي يتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. ووعد السيد سيف بانشاء مستوصف في ساحل كسروان لديه الامكانيات للمساعدة"

وقد وعد السيد سيف خلال ولايته الجديدة ان يستمر بالوقوف بجانب المحتاج بدعم من الخيرين ومن كاريتاس المركزية لإقامة مشاريع مستدامة صغيرة تؤمن فرص عمل، ويعود ريعها لرسالة كاريتاس.

الأب عبود: بعد ذلك، توجه الأب عبود بكلمة شكر لصاحب السيادة المطران روحانا على حضوره ودعمه الذي يعطي امانًا للاقليم ولرابطة كاريتاس وشكر هيئة الاقليم وعلى رأسها رئيس الاقليم السيد انطوان سيف وللمرشد الخوري ابراهام على عملهم الدؤوب ، وتحدث عن اهمية عمل الجماعات الذي يستمر ويدوم، واما عمر الافراد فهو قصير، وعن تحلّي الكاريتاسي بروح المسؤولية وبميزة الحماس على مثال البابا الراحل يوحنا السادس والعشرين، وقال:" كاريتاس لبنان هي جزء من الكنيسة، موجودة في لبنان منذ 52 سنة، اقليم كسروان الثاني هو اقليم من بين 36 اقليمًا منتشرة في كافة المناطق اللبنانية، تطمح بان تعيش بتقدم دائم في العمل، لا نستطيع ان نلغي الفقر، يسوع يقول لنا الفقراء معكم في كل حين، ولكن نحن لسنا موجودين في كل حين، عملنا في كاريتاس هي فرصة لنا."

المطران روحانا: وتوّج سيادة المطران بولس روحانا لقاء التسلّم والتسليم بالتعبير عن فرحته بهذا اللقاء شاكرًا السيد سيف على الجهود التي بذلها لاعادة ترميم المركز لان المحتاج الذي يأتي لطلب المساعدة يجب ان يكون بمكان لائق ليأخذ الخدمة التي يحتاجها، واضاف:" المحبة هي في صلب الايمان المسيحي، هي خاصة من خصائص الله، وعندما ندخل في حرم كاريتاس نشعر اننا في مكان خاص من خصوصيات الله، واننا شهود لمحبة الله في عالم البشر وبخاصة في الفئة المحتاجة."

وشدّد المطران روحانا على "اهمية عيش الرجاء الى جانب المحبة والايمان الذي يعطينا القوة لنستمر بالرغم صعوبات الحياة والهم الاجتماعي لان لا الدولة ولا المجتمعات المدنية استطاعت ان تنظم وضعها."

وكانت مناسبة لتدشين مركز الاقليم الجديد بعد ان رُمّم بمبادرة من السيد سيف.

كما كرم رئيس الاقليم كلًّا من نائب الرئيس الأسبق السيد ايلي صابر للجهود التي بذلها وبمناسبة انتخابه رئيسًا لبلدية ذوق مصبح، والخوري ابراهام لوقوفه بجانب الاقليم كمرشد روحي، والمساعدة الاجتماعية في الاقليم كريستن عون وسكرتير الاقليم جمال عماد لتفانيهم في عمل الخدمة، وشارلي خليل من شبيبة كاريتاس لما يقومون به من فرق في كاريتاس وبخاصة في اقليم كسروان الثاني. وكانت لفتة من هيئة الاقليم بتقديم درع تكريمي للسيد سيف على تفانيه بعمله في كاريتاس.

في الختام، تلا الأب عبود مرسوم التعيين استنادا الى القانون الاساس للرابطة ونظامها الداخلي، معلنًا انه بعد استشارة السلطة الكنسية المحلية ومن خلال اصحاب السيادة الاساقفة، وبعد اخذ رأي مجلس كاريتاس، تمّ الاتفاق على الاسماء المعينين على هيئة اقليم كسروان الثاني:

الرئيس: أنطوان أيوب سيف

نـائــب الرئيــــس: يوسف رزق الله مغامس

أمـيـنة الـســـــــــــــرّ: ميرنا جاد نصر بارود

أمين الصندوق: الياس فرنسيس أبي نخله

المُرشِد الروحي: الخوري ايلاريو منصور

الاعضاء: رولا نحّاس متّى

ايلي أسعد خليل

باتريسيا يوسف صفير

بلانش يوسف مسعد

إيلي سمير مراد

عبده إغناطيوس سلامه

طوني خليل سلامه

روني جوزيف أبي خليل

ايلان جورج مخايل اندراوس

مسؤول الشبيبة: شارلي رزق الله خليل

المُساعِدَة الإجتماعيّة: كريستين بشارة عون

يُعمل بقرار التعيين لمُدّة ثلاث سنوات إعتبارا ًمن تاريخه ولنهاية ولاية الإقليم.